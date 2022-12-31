Пасажири з КНР тепер мають надавати негативні тести на COVID-19 для відвідування Великої Британії та Франції

Влада Франції наприкінці цього тижня почне вимагати від усіх пасажирів з Китаю негативних тестів на COVID-19, зданих максимум за 48 годин до вильоту, повідомляє газета "Фігаро".

Крім того, у самих літаках пасажирів із Китаю проситимуть одягати маски. Очікується, що ці заходи почнуть діяти на вихідних після публікації декрету прем'єр-міністра Елізабет Борн.

Зі свого боку, Sky News повідомляє, що тести на COVID-19 від пасажирів з КНР має намір вимагати і британська влада.

Раніше схожі заходи вжили деякі інші країни Європи. У Центрах з контролю та профілактики захворювань США також повідомили про запровадження з 5 січня 2023 року вимог з тестування на коронавірус для пасажирів, які прибувають з Китаю. Індія та Японія також посилили правила прибуття для мандрівників із КНР.

З 2020 року Китай дотримувався політики "нульової толерантності" до COVID-19, що означало застосування таких заходів, як локдауни та обов'язковий карантин для тих, хто вступав у контакт з інфікованими людьми. Однак раніше в грудні влада Китаю скасувала низку обмежень, схвалених для стримування поширення вірусу, що викликало різкий стрибок захворювань і випадків летального результату.