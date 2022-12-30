Події

20:09 30.12.2022

Зеленський: У нас є чітка стратегія забезпечення генерації та постачання електроенергії

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Зеленський: У нас є чітка стратегія забезпечення генерації та постачання електроенергії

В Україні розроблено чітку стратегію забезпечення генерації та постачання електрики населенню на наступний рік, проте для її реалізації знадобиться час та багато зусиль, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Обговорили після (засідання - ІФ-У) Ставки на окремій нараді стан в енергетиці, до чого ми готуємося. У нас є чітка стратегія забезпечення генерації та постачання електрики. Щоб її реалізувати, потрібен час, потрібно багато зусиль", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він наголосив, що реалізація цієї стратегії є одним із головних завдань на наступний рік і висловив упевненість у тому, що її буде виконано.

"Це буде. Буде обов'язково", - наголосив президент.

 

Теги: #енергетика #електропостачання #стратегія

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