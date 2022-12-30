Події

09:27 30.12.2022

На Харківщині за добу внаслідок ворожих обстрілів загинули три особи

1 хв читати
На Харківщині за добу внаслідок ворожих обстрілів загинули три особи

Минулої доби внаслідок масованого ракетного удару, завданого окупантами, на Харківщині є жертви серед мирного населення, зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Багато ворожих ракет збили сили нашої ППО, але є і прильоти в об'єкти інфраструктури Харкова та області. На жаль, унаслідок ворожої ракетної атаки загинуло двоє цивільних чоловіків, 55 та 54 років, чоловіка 52 років госпіталізовано з пораненням. Його стан медики оцінюють як важкий", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, протягом доби російські окупаційні війська обстрілювали з артилерії населені пункти, розташовані поряд із лінією зіткнення та кордоном із РФ у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області. У Куп'янську загинув 60-річний чоловік.

Синєгубов повідомив також, що у с. Сніжківці (Ізюмський район) на невідомому вибуховому пристрої підірвався 43-річний чоловік. Його госпіталізували із пораненнями, стан оцінюється як середньої тяжкості.

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:02 30.12.2022
Російські окупанти за добу 81 раз обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів - голова ОВА

Російські окупанти за добу 81 раз обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів - голова ОВА

08:15 30.12.2022
За минулу добу на Донеччині в результаті обстрілів загинула одна людина

За минулу добу на Донеччині в результаті обстрілів загинула одна людина

07:46 30.12.2022
Окупанти обстріляли Марганецьку громаду

Окупанти обстріляли Марганецьку громаду

07:37 30.12.2022
Мешканка Харківщини, яка під час окупації впроваджувала російські освітні стандарти у школах Балаклійської та Савинської ОТГ, постане перед судом

Мешканка Харківщини, яка під час окупації впроваджувала російські освітні стандарти у школах Балаклійської та Савинської ОТГ, постане перед судом

07:08 30.12.2022
У четвер ворог завдав 51 удару по громадах у Сумській області

У четвер ворог завдав 51 удару по громадах у Сумській області

07:01 30.12.2022
Двох "народних міліціонерів" із Козачої Лопані, які втекли після деокупації, судитимуть заочно

Двох "народних міліціонерів" із Козачої Лопані, які втекли після деокупації, судитимуть заочно

06:56 30.12.2022
Ворог цілився по об'єктах інфраструктури, попередньо влучань немає

Ворог цілився по об'єктах інфраструктури, попередньо влучань немає

18:48 29.12.2022
Окупанти знову атакували критичну інфраструктуру Харкова, постраждалих немає – ОВА

Окупанти знову атакували критичну інфраструктуру Харкова, постраждалих немає – ОВА

18:09 29.12.2022
Ракетний потенціал РФ зменшується, вона не може підтримувати інтенсивність ракетних ударів ні з точки зору регулярності, ні з точки зору кількості

Ракетний потенціал РФ зменшується, вона не може підтримувати інтенсивність ракетних ударів ні з точки зору регулярності, ні з точки зору кількості

16:16 29.12.2022
Кількість загиблих унаслідок ракетних ударів по Харківщині зросла до двох

Кількість загиблих унаслідок ракетних ударів по Харківщині зросла до двох

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Удари України по військових об'єктах у глибокому тилу РФ демонструють неефективність російської ППО та посилюють критику російської влади – ISW

У ніч на п'ятницю ППО знищила 16 БПЛА "Shahed"

Жеваго покидає раду директорів Ferrexpo

Минулої доби ворог завдав 85 ракетних і 35 авіаударів

Російські ракетні удари закінчаться трибуналом - Зеленський

ОСТАННЄ

Розшукувана колаборантка з Херсона сама здалася правоохоронцям – СБУ

У результаті нічної атаки БПЛА частково зруйновано адмінбудівлю у Голосіївському районі Києва

Удари України по військових об'єктах у глибокому тилу РФ демонструють неефективність російської ППО та посилюють критику російської влади – ISW

Мер Харкова нагадав про заборону на піротехніку та попросив не порушувати її в новорічну ніч

Прогноз погоди на вихідні 31 грудня та 1 січня: сніг і мороз відкладаються на наступний рік

Кличко: Два дрони були збиті на підльоті до Києва, п’ять – над столицею

У ніч на п'ятницю ППО знищила 16 БПЛА "Shahed"

Британія поставила Україні обладнання для пошуку вибухових пристроїв та їх знешкодження

Три судна переправлять українське продовольство до Тунісу та Марокко

Жеваго покидає раду директорів Ferrexpo

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА