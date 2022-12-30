На Харківщині за добу внаслідок ворожих обстрілів загинули три особи

Минулої доби внаслідок масованого ракетного удару, завданого окупантами, на Харківщині є жертви серед мирного населення, зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Багато ворожих ракет збили сили нашої ППО, але є і прильоти в об'єкти інфраструктури Харкова та області. На жаль, унаслідок ворожої ракетної атаки загинуло двоє цивільних чоловіків, 55 та 54 років, чоловіка 52 років госпіталізовано з пораненням. Його стан медики оцінюють як важкий", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, протягом доби російські окупаційні війська обстрілювали з артилерії населені пункти, розташовані поряд із лінією зіткнення та кордоном із РФ у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області. У Куп'янську загинув 60-річний чоловік.

Синєгубов повідомив також, що у с. Сніжківці (Ізюмський район) на невідомому вибуховому пристрої підірвався 43-річний чоловік. Його госпіталізували із пораненнями, стан оцінюється як середньої тяжкості.