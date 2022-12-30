Три судна переправлять українське продовольство до Тунісу та Марокко

Українські порти з 20 до 29 грудня покинуло 41 судно із майже 1,6 млн тонн продовольства, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"З 20 до 28 грудня з українських портів вийшли 38 суден, вони перевезли 1 552 879 тонн зерна та іншого продовольства в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 29 грудня з українських портів вийшли ще три суховантажні машини з 42 070 тонн продовольства.

Два судна New Victory (23,5 тис. тонн ячменю) і Panjali Teymurov (3,3 тис. тонн олії та 2 970 тонн соєвої олії) прямують до Тунісу. Суховантаж Aileen доставить до Марокко 12,3 тис. тонн соняшникового шроту.

У СКЦ повідомили, що "було подано 61 заявку на участь в ініціативі".

Крім того, 10 суден очікують на дозвіл на заходження в порти України, 31 завантажене судно очікує відправлення до пунктів призначення.

"Станом на 29 грудня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 15 959 660 тонн. Загалом нині було дозволено рух 1 206 суден: 597 на прибуття в українські порти та 609 - на вихід із них", - резюмували у СКЦ.