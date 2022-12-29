Російські ракетні удари закінчаться трибуналом - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував усім бійцям Повітряних сил, українській ППО, які сьогодні успішно відбили чергову російську атаку, зокрема воїнам 96-ї Київської, 160-ї Одеської, 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад.

"На жаль, маємо й кілька влучань. Наші енергетики, ремонтні бригади протягом дня роблять усе, щоб українці якнайменше відчули наслідки удару терористів… З кожним таким ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе у глухий кут". " Ракет у них стає дедалі менше. Натомість статус найбільшого терориста у світі ще довго матиме наслідки для Росії та її громадян. І кожна ракета тільки закріплює, що все це має завершитися трибуналом. Саме так і буде", - заявив Зеленський у відеозверненні в ніч проти п'ятниці.

" І попри всі удари щодня держава працює. Офіс, Кабмін – усі працюють", - додав він.

Як повідомив президент, він провів сьогодні економічну та оборонну наради для того, щоб українські захисники мали більше зброї та дронів.