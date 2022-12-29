Україна ухвалила повну базу європейських стандартів

Наказ №285 про пакетне ухвалення європейських нормативних документів CEN-CENELEC в Україні, підписав керівник національного органу стандартизації Олег Швидкий, повідомляє пресслужба Міністерства економіки у четвер.

"Ухвалення та впровадження європейських стандартів в українську економіку дозволить швидше ратифікувати Угоду АСАА, відкриє нові можливості та перспективи для українського бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили у пресслужбі, нацоргани стандартизації України за підтримки Мінекономіки провели роботу з європейськими експертами CEN-CENELEC з актуалізації бази європейських стандартів та вивчення правових засад, що забезпечило можливість пакетного ухвалення європейських стандартів в Україні як національних.

Європейський комітет зі стандартизації (CEN), Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC) разом утворюють європейську систему технічної стандартизації. Стандарти, узгоджені цими агентствами, регулярно схвалюються в багатьох країнах за межами Європи, які дотримуються європейських технічних стандартів.