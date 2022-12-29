Події

13:03 29.12.2022

СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Хмельницькій області

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СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Хмельницькій області

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на семи об'єктах УПЦ (МП) у Хмельницькій області, повідомляє УСБУ у Хмельницькій області.

У повідомленні облуправління СБУ на сторінці у фейсбуці у четвер зазначається, що, зокрема, заходи з безпеки відбуваються в єпархіальному управлінні Шепетівської єпархії УПЦ та у Свято-Михайлівському кафедральному соборі (м. Шепетівка), Різдво-Богородичному чоловічому монастирі (с. Городище Шепетівського р-ну), у Жіночому монастирі святої праведної Анни (м. Славута), Храмі Свято-Різдво-Богородичної парафії (м. Славута), Храмі Святих мученець Віри, Надії, Любові і Софії (м. Шепетівка), Соборі ікони Божої Матері "Неопалима Купина" (м. Нетішин), Свято-Воскресенському храмі (смт Віньківці).

"Заходи проводяться спільно з Національною поліцією в рамках системної роботи Служби безпеки України щодо протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі", - зазначається у повідомленні.

В УСБУ зазначають, що, враховуючи збройну агресію РФ, одне із завдань цих заходів - виключити можливість використання релігійних громад як осередку "руського міра" та убезпечити населення від провокацій і терористичних актів.

У повідомленні зазначається: "За безпосередньою участю представників церкви правоохоронці оглядають зазначені території та приміщення для виявлення заборонених до обігу предметів, здійснюють перевірку осіб, які, можливо, причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України".

Теги: #сбу #хмельницкая_область #упц_мп

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