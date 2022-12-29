СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Хмельницькій області

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на семи об'єктах УПЦ (МП) у Хмельницькій області, повідомляє УСБУ у Хмельницькій області.

У повідомленні облуправління СБУ на сторінці у фейсбуці у четвер зазначається, що, зокрема, заходи з безпеки відбуваються в єпархіальному управлінні Шепетівської єпархії УПЦ та у Свято-Михайлівському кафедральному соборі (м. Шепетівка), Різдво-Богородичному чоловічому монастирі (с. Городище Шепетівського р-ну), у Жіночому монастирі святої праведної Анни (м. Славута), Храмі Свято-Різдво-Богородичної парафії (м. Славута), Храмі Святих мученець Віри, Надії, Любові і Софії (м. Шепетівка), Соборі ікони Божої Матері "Неопалима Купина" (м. Нетішин), Свято-Воскресенському храмі (смт Віньківці).

"Заходи проводяться спільно з Національною поліцією в рамках системної роботи Служби безпеки України щодо протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі", - зазначається у повідомленні.

В УСБУ зазначають, що, враховуючи збройну агресію РФ, одне із завдань цих заходів - виключити можливість використання релігійних громад як осередку "руського міра" та убезпечити населення від провокацій і терористичних актів.

У повідомленні зазначається: "За безпосередньою участю представників церкви правоохоронці оглядають зазначені території та приміщення для виявлення заборонених до обігу предметів, здійснюють перевірку осіб, які, можливо, причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України".