Помер голова бюджетної комісії Львівської облради Квурт

Голова бюджетної комісії Львівської обласної ради Володимир Квурт помер у середу після тяжкої хвороби, повідомив заступник голови облради Юрій Холод.

"Важко писати ці слова… Сьогодні після тяжкої хвороби у вічність перейшов наш колега-депутат, голова бюджетної комісії Львівської обласної ради Володимир Квурт", - написав Холод на фейсбук-сторінці в середу.

За словами Холода, покійний був "мудрою і сильною людиною, у якої можна було навчитися багато доброго".

Квурт помер у віці 55 років. До приходу до обласної ради у 2019 році був мером містечка Винники Львівської області, а до цього обіймав посаду секретаря Львівської міської ради.