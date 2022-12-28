Події

19:27 28.12.2022

Помер голова бюджетної комісії Львівської облради Квурт

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Помер голова бюджетної комісії Львівської облради Квурт

Голова бюджетної комісії Львівської обласної ради Володимир Квурт помер у середу після тяжкої хвороби, повідомив заступник голови облради Юрій Холод.

"Важко писати ці слова… Сьогодні після тяжкої хвороби у вічність перейшов наш колега-депутат, голова бюджетної комісії Львівської обласної ради Володимир Квурт", - написав Холод на фейсбук-сторінці в середу.

За словами Холода, покійний був "мудрою і сильною людиною, у якої можна було навчитися багато доброго".

Квурт помер у віці 55 років. До приходу до обласної ради у 2019 році був мером містечка Винники Львівської області, а до цього обіймав посаду секретаря Львівської міської ради.

 

 

Теги: #смерть #львів #облрада

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