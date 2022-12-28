Події

18:56 28.12.2022

Понад 5 тисяч переселенців отримають допомогу для своїх домашніх тварин від українських та англійських благодійників

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Понад 5 тисяч переселенців отримають допомогу для своїх домашніх тварин від українських та англійських благодійників

Напередодні Нового року стартували дві ініціативи англійських та українських благодійників, які дають змогу підтримати внутрішньо переміщених осіб, які евакуювалися разом із домашніми тваринами, повідомили у пресслужбі проєктів.

Міжнародна акція Operation paw-pose формує та передає ВПО-власникам тварин святкову коробку, до якої входить миска, нашийник, іграшка, смаколики, ліки, шампунь, вітаміни та інше. У релізі зазначається, що кожен охочий із-за кордону може придбати такі подарункові бокси. Вже придбано понад 100 наборів, 68 із яких отримали власники котів та собак із Харкова.

Акція Operation paw-pose триватиме до середини січня 2023 року та проводиться спільними зусиллями команди ініціативи Save Pets of Ukraine, фонду U-Hearts, британської агенції Spottydog та вітчизняного маркетплейсу Epicentrk.ua.

"Чотирилапий Санта" - українська акція, яка надає корм для свійських тварин, які живуть з пенсіонерами, внутрішньо переміщеними особами, людьми, які втратили роботу, а також у багатодітних сім'ях та сім'ях військових. "Чотирилапий Санта" вже отримав понад 5 тисяч заявок на допомогу. Корм для проєкту надає частково ініціатива Save Pets of Ukraine від Kormotech. Акція триватиме до 19 січня.

Kormotech - глобальна сімейна компанія з українським корінням, з 2003 року виробляє високоякісне харчування для домашніх тварин. Компанія має виробничі потужності в Україні та ЄС, успішно експортує до 33 країн продукцію власних брендів Optimeal, CLUB 4 PAWS, "Гав!", "Мяу!" та власних торгових марок партнерів. Асортимент налічує понад 650 позицій.

"Кормотех" - лідер в Україні і входить до десятки найдинамічніших і 51 найпотужніших виробників зоогалузі у світі за версією Petfood Industry.

Save Pets of Ukraine - всеукраїнська ініціатива щодо комплексної допомоги чотирилапим під час війни. Заснована українським виробником харчування для котів та собак Kormotech. Упродовж дев'яти місяців 2022 року вдалося допомогти понад 200 тис. тваринам у всій Україні.

U-Hearts Foundation - некомерційна громадська організація, яка працює над покращенням умов життя покинутих свійських тварин у Східній Європі, забезпечуючи їх їжею, медичною допомогою та сприянням адопції.

Теги: #тварини #переселенці

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