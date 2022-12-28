Події

13:12 28.12.2022

У Куршевелі затримано українського бізнесмена і колишнього нардепа Костянтина Жеваго - ДБР

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У Куршевелі затримано українського бізнесмена і колишнього нардепа Костянтина Жеваго - ДБР

За запитом української сторони на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах затримано українського бізнесмена і колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, повідомили в Державному бюро розслідувань (ДБР).

"На сьогодні за запитом слідчих ДБР вдалося в Куршевелі затримати Костянтина Жеваго. Ви знаєте, що він є фігурантом кількох кримінальних проваджень у ДБР, і зараз готують документи на екстрадицію", - розповіла радник з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян у середу в ефірі українського телемарафону.

Як повідомлялося, у липні 2022 року Офіс генерального прокурора спільно з ДБР звернувся до більш ніж 30 країн щодо затримання та екстрадиції Жеваго. Зокрема, він фігурує у кримінальній справі про розтрату $113 млн коштів банку "Фінанси та кредит".

Співробітники ДБР у листопаді здійснювали обшуки на підприємствах, які стосуються Жеваго, перевіряли можливу колаборацію з ворогом.

Теги: #жеваго #затримання #дбр

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