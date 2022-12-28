Після перемоги толерантність до корупції знизиться - юрист

Після перемоги України в українському суспільстві толерантність до корупції знизиться, запит на справедливість зросте багаторазово, прогнозує радник юридичної фірми Asters Орест Стасюк.

"Багато довоєнних опитувань свідчили, що бізнес вважає корупцію однією з основних причин, які стримують економічний розвиток. Тому в цьому сенсі завжди був запит на подолання корупційних схем. На мою думку, після перемоги та завершення бойових дій, враховуючи ціну, якою цю перемогу кують, громадський запит на справедливість зросте кратно, а толерантність до корупції знизиться", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Стасюк зазначив, що наразі чимало антикорупційних законодавчих ініціатив, які здатні знизити рівень корупції, проте успіх боротьби з корупцією залежить від ефективності роботи судової системи.

"Якщо виділяти один напрям це, безумовно, якісна зміна судової системи. Можливість отримати захист у справедливому та компетентному суді вирішить проблему корупції та зловживань у дуже багатьох сферах", - сказав він.

Водночас Стасюк звернув увагу, що наразі судова система розглядає кримінальні провадження щодо корупційних злочинів.

"Суди дуже швидко відновили роботу і розгляд справ після початку повномасштабної війни. Це, до речі, дуже вражає колег за кордоном, коли вони чують історію, що у нас суди, прокуратура, слідчі органи все працює. НАБУ та САП продовжують розслідувати справи та скеровувати їх до суду (іноді обґрунтовано, іноді ні). Профіль справ щодо корупційних злочинів, за якими вручають підозри та спрямовують до суду, кардинально не змінився", - сказав він.

Як повідомлялося, юрфірма Asters приєдналася до ініціативи Глобального договору ООН і на початку грудня підписала Меморандум про спільні дії щодо антикорупції в Україні. Мета ініціативи - сприяти створенню прозорого бізнес-середовища, яке допоможе стимулювати розвиток економіки, підприємств та суспільства.