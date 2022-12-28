Події

11:12 28.12.2022

У лісі на Харківщині на вибуховому пристрої підірвалися дитина і дорослий, обох госпіталізовано

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У лісі на Харківщині на вибуховому пристрої підірвалися дитина і дорослий, обох госпіталізовано

У Харківській області в лісі неподалік с. Бугаївка Чугуївського району на вибуховому пристрої підірвалися 7-річний хлопчик та 47-річний чоловік, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Обидва отримали вибухові травми та були госпіталізовані. Зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він укотре закликав до уважності та обережності, особливо на деокупованих територіях області.

"Не відвідуйте ліси, лісосмуги, не виходьте на узбіччя доріг тощо. Це може бути небезпечно для життя. У жодному разі не торкайтеся підозрілих та незрозумілих предметів, а одразу звертайтеся до правоохоронців або рятувальників ДСНС", - написав Синєгубов.

Теги: #міна #харківська_область

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