Події

02:45 28.12.2022

Православна церква у Литві засудила війну РФ в Україні та закликала до більшої незалежності церкви від Москви

1 хв читати
Православна церква у Литві засудила війну РФ в Україні та закликала до більшої незалежності церкви від Москви

Литовська православна церква засудила війну РФ в Україні та закликала до більшої незалежності церкви від Москви, повідомляється на сайті ЛПЦ.

"Литовська Православна Церква негайно засудила війну проти України на всіх рівнях – священноначалия, духовенства та мирян, і висловила цілковиту підтримку антивоєнної позиції свого предстоятеля - митрополита Віленського та Литовського Інокентія", - йдеться у повідомленні на сайті.

Також повідомляється, що збори ЛПЦ підтвердили вірність курсу на здобуття більшої церковної незалежності та прийняли відповідне звернення до Священного Синоду.

У заяві наголошується, що митрополит Інокентій раніше звернувся до Синоду з клопотанням про надання Литовській Православній Архієпископії статусу самоврядної церкви.

"Принципова позиція Литовської Православної Церкви полягає в тому, що церковний статус має бути приведений у відповідність до реального стану речей. Як відомо, Литовська Православна Архієпископія входить до традиційних релігійних громад Литви і є морально і фінансово незалежною релігійною організацією", - наголосили в заяві.

Теги: #москва #литва #україна #церква

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:00 28.12.2022
Швеція вже четверта країна, яка готова надати Україні 6 модульних мостів

Швеція вже четверта країна, яка готова надати Україні 6 модульних мостів

00:16 28.12.2022
На Донеччині призупинили роботу котельні через пошкодження магістрального газопроводу на Харківщині

На Донеччині призупинили роботу котельні через пошкодження магістрального газопроводу на Харківщині

22:53 27.12.2022
Зеленський відзначає успіхи у ремонті та використанні трофейної техніки

Зеленський відзначає успіхи у ремонті та використанні трофейної техніки

22:43 27.12.2022
Зеленський обговорив із керівництвом компанії Black Rock інвестиції у відновлення України

Зеленський обговорив із керівництвом компанії Black Rock інвестиції у відновлення України

22:34 27.12.2022
Зеленський незабаром представить послання Верховній Раді про внутрішнє та зовнішнє становище України

Зеленський незабаром представить послання Верховній Раді про внутрішнє та зовнішнє становище України

22:11 27.12.2022
Данилов закликав УПЦ офіційно відхреститися від РПЦ

Данилов закликав УПЦ офіційно відхреститися від РПЦ

22:03 27.12.2022
Київ отримує стабільні обсяги е/е, їх вдається рівномірно розподіляти

Київ отримує стабільні обсяги е/е, їх вдається рівномірно розподіляти

14:58 27.12.2022
КС визнав конституційними законодавчі норми, що наказують зазначати повну назву релігійних організацій, керівний центр яких розташований за межами України

КС визнав конституційними законодавчі норми, що наказують зазначати повну назву релігійних організацій, керівний центр яких розташований за межами України

22:37 26.12.2022
Індія може бути активнішою у зусиллях по завершенню агресії РФ - Зеленський

Індія може бути активнішою у зусиллях по завершенню агресії РФ - Зеленський

22:36 26.12.2022
В Україні відключено від електроенергії 9 млн. людей – Зеленський

В Україні відключено від електроенергії 9 млн. людей – Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський відзначає успіхи у ремонті та використанні трофейної техніки

Зеленський обговорив із керівництвом компанії Black Rock інвестиції у відновлення України

Зеленський незабаром представить послання Верховній Раді про внутрішнє та зовнішнє становище України

Данилов закликав УПЦ офіційно відхреститися від РПЦ

Російські військові обстріляли пологове відділення у Херсоні: Медпрацівники та пацієнти перебували в укритті та не постраждали

ОСТАННЄ

Кабмін продовжив на 2023 рік перехідний період із переоформлення допомоги на дітей під опікою та піклуванням - Шмигаль

Ситуація в енергосистемі покращилася, але високі ризики повторних ударів РФ до нового року

Російські військові обстріляли пологове відділення у Херсоні: Медпрацівники та пацієнти перебували в укритті та не постраждали

ДСНС оголосила конкурс на постачання 59 тис. тонн зерна в межах Grain from Ukraine - Мінагрополітики

Комендантська година на Одещині в новорічну ніч залишиться без змін

В Україні оновлено правила любительського і спортивного рибальства

У Львівській області судитимуть митника за хабар зі сприяння контрабандного вивезення золота

Поліція затримала двох "ворів у законі" за організацію та участь у "сходках"

У результаті російських атак в Україні вже знищено понад 35 тис. об'єктів

Створення наступального угруповання у Білорусі не спостерігається, ситуація контрольована - Держприкордонслужба України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА