Православна церква у Литві засудила війну РФ в Україні та закликала до більшої незалежності церкви від Москви

Литовська православна церква засудила війну РФ в Україні та закликала до більшої незалежності церкви від Москви, повідомляється на сайті ЛПЦ.

"Литовська Православна Церква негайно засудила війну проти України на всіх рівнях – священноначалия, духовенства та мирян, і висловила цілковиту підтримку антивоєнної позиції свого предстоятеля - митрополита Віленського та Литовського Інокентія", - йдеться у повідомленні на сайті.

Також повідомляється, що збори ЛПЦ підтвердили вірність курсу на здобуття більшої церковної незалежності та прийняли відповідне звернення до Священного Синоду.

У заяві наголошується, що митрополит Інокентій раніше звернувся до Синоду з клопотанням про надання Литовській Православній Архієпископії статусу самоврядної церкви.

"Принципова позиція Литовської Православної Церкви полягає в тому, що церковний статус має бути приведений у відповідність до реального стану речей. Як відомо, Литовська Православна Архієпископія входить до традиційних релігійних громад Литви і є морально і фінансово незалежною релігійною організацією", - наголосили в заяві.