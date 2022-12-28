Швеція вже четверта країна, яка готова надати Україні 6 модульних мостів

Швеція стане четвертою європейською країною, яка готова надати українським шляховикам тимчасові мостові конструкції для відновлення руху транспорту, повідомив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко.

"Швеція розпочала процес надання допомоги Україні для забезпечення критично необхідних 6 модульних мостів. Наразі триває підготовка до організації транспортування", - сказав Івко в інтерв'ю ЦТС.

Він зазначив, що окрім Швеції Україні передали мостові конструкції Чехія, Франція та Норвегія. А Чехія ще до надісланих в Україну 6 тимчасових мостів планує передати ще 12 одиниць.