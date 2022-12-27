Україна розраховує провести саміт з формули миру до кінця лютого з генсеком ООН як можливим посередником - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що український уряд розраховує провести саміт з формули миру до кінця лютого, найкраще в ООН із генеральним секретарем Антоніу Гутеррішем як можливим посередником.

Як розповів глава МЗС в інтерв'ю The Associated Press, український уряд хотів би провести саміт до кінця лютого, приблизно до роковин початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"ООН могла б стати найкращим майданчиком для проведення цього саміту, тому що не йдеться про те, щоб зробити послугу якійсь країні. Йдеться про залучення до ініціативи всіх", - сказав він.

На запитання, чи запросять вони РФ на саміт, він сказав, що спочатку цю країну потрібно притягнути до відповідальності за воєнні злочини, наприклад у міжнародному суді.

Про роль Гутерреша Кулеба сказав: "Він зарекомендував себе як ефективний посередник та ефективний переговорник, а головне як принципова і чесна людина. Тому ми б вітали його активну участь".

Пізніше AP оприлюднило відповідь ООН, що Гутерреш може бути посередником лише в тому випадку, якщо цього хочуть усі сторони.

"Як генеральний секретар неодноразово заявляв у минулому, він може виступати посередником лише у тому випадку, якщо всі сторони хочуть, щоб він виступив посередником", - заявила в понеділок заступник офіційного представника ООН Флоренсія Сото Ніно-Мартінес.

Також глава МЗС України знову наголосив, що РФ насправді не готова до переговорів.

"Вони регулярно кажуть, що готові до переговорів, що не відповідає дійсності, тому що все, що вони роблять на полі бою, доводить протилежне", - сказав він.

Водночас міністр зазначив, що кожна війна завершується дипломатичним шляхом.

"Кожна війна завершується в результаті дій, вжитих на полі бою та за столом переговорів", - додав він.