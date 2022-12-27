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09:57 27.12.2022

Заяви Путіна про війну в Україні спрямовані на введення Заходу в оману, щоб підштовхнути Київ до поступок - ISW

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Заяви Путіна про війну в Україні спрямовані на введення Заходу в оману, щоб підштовхнути Київ до поступок - ISW

Президент РФ Володимир Путін не пропонував вести переговори з Україною у своєму телеінтерв'ю 25 грудня, натомість продовжив наполягати на тому, що Україна, яку він назвав "іншою стороною", порушила дипломатичні старання РФ до вторгнення, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 26 грудня.

"Заява Путіна від 25 грудня є частиною навмисної інформаційної кампанії, спрямованої на те, щоб ввести Захід в оману, щоб підштовхнути Україну до попередніх поступок. Кремль не публікував повну стенограму інтерв'ю Путіна на своєму офіційному сайті на відміну від звичайної практики, можливо, для того, щоб сприяти спотворенню повної заяви Путіна, яка спочатку транслювалася російською мовою, і відзначити його розпливчасту заяву про переговори", - зазначають аналітики.

При цьому в ISW припускають, що Путін, напевно, стурбований відсутністю підтримки його війни в Україні серед еліт і, можливо, ставить інформаційні умови для націоналізації їхньої власності.

"Критика Путіним деяких членів суспільства передбачає, що він зосереджений на тих, хто не повністю підтримує війну, а не на тих, хто її підтримує... Заяви Путіна також узгоджуються з підготовкою Держдуми РФ до внесення законопроєкту про підвищення податкових ставок для росіян, які залишили країну після початку "спецоперації", ймовірно, як покарання за ухилення від участі у воєнних діях. Кремль, найімовірніше, використовуватиме кошти, отримані за рахунок податків, для фінансування своєї війни в Україні", - йдеться у звіті.

З посиланням на українську розвідку повідомляється, що російського офіцера Євгена Нікіфорова, пов'язаного з російською приватною військовою компанією "Вагнера", було призначено командувачем Західного військового округу РФ. "Нікіфоров має досвід командування підрозділами групи "Вагнера" на Донбасі з 2014 до 2015 року… Розслідування СБУ встановило, що 14 червня 2014 року Нікіфоров наказав Уткіну та його групі "Вагнера" знищити український транспортний літак Іл-76", - повідомили в ISW.

Джерело: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-26

Теги: #війна #isw

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