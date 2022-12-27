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09:49 27.12.2022

Основні бої у понеділок продовжувалися на лінії Сватове - Кремінна та біля Бахмута - ISW

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Основні бої у понеділок продовжувалися на лінії Сватове - Кремінна та біля Бахмута - ISW

Російські та українські війська у понеділок продовжували наступальні дії на лінії Сватове - Кремінна у Луганській області, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 26 грудня.

"Українські джерела повідомляють, що українські війська ведуть бій біля Кремінної. Російські джерела стверджували, що російські війська досягли обмежених успіхів на північний схід від Бахмута. Російські сили продовжували наземні атаки на західну околицю Донецька", - йдеться у зведенні.

Із посиланням на українських військових чиновників зазначається, що російські сили можуть зосередити деякі невказані сили для наступальних чи показових операцій у Запорізькій області і що російські сили намагаються провести невеликі бойові розвідувальні операції, щоб вийти на правобережну Херсонську область.

"Росія продовжує зусилля щодо зміцнення контролю над окупованими територіями в Україні через маніпулювання процедурами набуття громадянства", - повідомляють в ISW.

Українські удари по легітимних військових об'єктах далеко в тилу РФ викликали негативну реакцію у російської провоєнної спільноти, зазначають аналітики. "Видні голоси у провоєнному інформаційному просторі, найімовірніше, продовжать використовувати ймовірні атаки на внутрішню безпеку Росії, щоб критикувати російські військові можливості та керівництво та закликати до ескалації дій проти України", - йдеться у звіті.

Також ISW повідомляє, що російські чиновники та націоналісти почали критикувати поблажливу політику Кремля щодо міграції та паспортизації мігрантів із Центральної Азії.

 

Теги: #війна #isw

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