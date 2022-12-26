У Китаї пом'якшать із 8 січня антиковідні обмеження

У Китаї на початку січня пом'якшать обмежувальні заходи, введені раніше для боротьби з поширенням коронавірусу, повідомляє видання South China Morning Post.

Держкомісія КНР з охорони здоров'я ухвалила рішення знизити загрозу захворювання на COVID-19 з найвищої - "А" - до "Б". Категорія "А" була запроваджена ще у 2020 році

У рамках цього рішення з 8 січня 2023 року тим, хто прибуває до Китаю, не потрібно буде вирушати в обов'язковому порядку на карантин: цей захід залишиться в силі тільки для тих, у кого виявлено COVID-19. При цьому для в'їзду на територію КНР вимагатимуть негативний тест на коронавірус, зазначає Bloomberg.

Крім того, як повідомляє агентство ЕФЕ, у Китаї послаблять і контроль на своїй території за людьми, які захворіли на коронавірус. Зокрема, влада відмовиться від практики відстеження того, з ким контактувала та чи інша хвора людина. Йдеться і про відмову від практики визначення того, наскільки високий ризик зараження у тому чи іншому районі.

Раніше держкомісія КНР з охорони здоров'я припинила публікувати щоденну статистику щодо ситуації з COVID-19.

При цьому наприкінці листопада, коли щоденні нові випадки COVID-19 досягли рекордних показників, комісія перестала надавати дані про безсимптомні випадки зараження.

З 2020 року влада Китаю дотримувалась політики "нульової терпимості" до COVID-19: це означало, що з метою обмеження поширення вірусу вживалися такі заходи, як локдауни та обов'язковий карантин для тих, хто контактував із інфікованими людьми. Однак раніше в грудні влада Китаю скасувала низку обмежень, схвалених для стримування поширення вірусу, що викликало різкий стрибок захворювань та випадків летального результату.