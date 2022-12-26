ВАКС обрав запобіжний захід колишньому нардепу від ОПЗЖ, викритому на махінаціях із житлом

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду у понеділок обрав запобіжний захід у вигляді майже 400 тис. грн застави колишньому нардепу від ОПЗЖ, викритому на махінаціях із житлом, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"26 грудня 2022 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженому прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді 396 960 грн застави народному депутату України VIII скликання, який обґрунтовано підозрюється в незаконному отриманні понад 700 тис. грн компенсації за житло (ч.5 ст.191 КК України)", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що також суд поклав на підозрюваного такі процесуальні обов'язки: прибувати до детективів, прокурора або суду на першу вимогу; повідомляти детективів, прокурора або суду про зміну свого місця проживання та роботи; утриматися від спілкування зі свідками у справі; здати на зберігання до відповідного органу державної влади паспорта для виїзду за кордон.

"Термін дії зобов’язань – до 26 лютого 2023 року", - наголосили у САП.

Там додають, що в рамках досудового розслідування встановлено, що зазначена особа з квітня 2015 року до грудня 2018 року незаконно отримувала з бюджету Апарату Верховної Ради компенсацію за найм житла, яке призначали народним депутатам, які не мали власного житла в столиці.

"Депутат приховав наявність власної квартири на Печерську та майже за два з половиною роки незаконно отримав на картку 700,28 тис. грн. Тільки після виходу журналістського розслідування програми "Схеми" депутат відмовився від отримання цих виплат", - підсумували у прокуратурі.