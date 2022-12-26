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13:08 26.12.2022

Ситуація з електро-, водопостачанням та опаленням на Херсонщині є задовільною – заступник голови облради

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Ситуація з електро-, водопостачанням та опаленням на Херсонщині є задовільною – заступник голови облради

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначає, що в регіоні ситуація з електро-, водопостачанням та опаленням загалом є задовільною.

"Що стосується гуманітарної ситуації, то наразі у нас абсолютна більшість абонентів у самому Херсоні підключена до електромереж, до водопостачання. Складніша ситуація у нас з опаленням, і немає поки що можливості вирішити проблему з мікрорайоном Острів, щоб там було опалення... Тому там 100% найкраще рішення – це добровільна евакуація. Загалом ситуація задовільна на Херсонщині наразі в цьому плані", – сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна – Укрінформ" у понеділок.

За словами Соболевського, за останню добу в Херсонській області зафіксували 33 ворожі прильоти.

"На щастя, не було постраждалих, не було загиблих. Але ті люди, які постраждали в суботу, там серед поранених є й тяжкі випадки, лікарі все ще борються за їхні життя", – уточнив перший заступник голови облради.

Теги: #ситуація #херсонська_область

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