Події

07:11 26.12.2022

Більшість китайців вважають, що розвиток відносин із РФ має бути пріоритетом зовнішньої політики КНР

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Більшість китайців вважають, що розвиток відносин із РФ має бути пріоритетом зовнішньої політики КНР

Більш ніж 66% китайського населення оптимістично оцінює вплив на Китай можливих змін у міжнародній обстановці, до того ж китайці вважають важливими зв'язки з РФ і відзначають зростання авторитету Москви, незважаючи на антиросійські санкції Заходу.

Такі висновки зробила китайська офіційна газета "Глобал таймс", виходячи з результатів проведеного нею опитування громадської думки, в якому взяли участь близько 2,3 тис. жителів 16 великих міст усіх регіонів країни віком 18-69 років.

Згідно з результатами опитування, відносини з Росією найбільш важливими для країни назвали 58,4% респондентів, на друге місце (45,9%) вийшла Європа, на третє (39,7%) – Південно-Східна Азія.

Оцінка важливості китайсько-американських відносин знизилася на 5 п.п. порівняно з даними за 2021 рік, вони посідають четверте місце у списку з 36,8%.

 

 

Теги: #китай #росія #населення #ставлення

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