Події

16:53 25.12.2022

Війська Китаю провели маневри в морі і в повітряному просторі біля Тайваню

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Військові КНР в неділю взяли участь у навчаннях в морі і в повітряному просторі біля Тайваню, під час яких, зокрема, тренувалися завдавати ударів, повідомили західні ЗМІ.

"Військові різних видів військ провели патрулювання для підтримки бойової готовності і відпрацювали спільне завдання ударів", - наводять ЗМІ заяву Східного командування театру воєнних дій народно-визвольної армії Китаю.

"Це стало рішучою відповіддю на нинішню змову між США і Тайванем і їхні провокації", - наголошується в заяві.

Однак у командуванні не уточнили, де саме проходили маневри, і про які провокації йдеться.

Тайванське питання виникло в 1949 році, коли була проголошена Китайська Народна Республіка, а частина китайської партії Гоміньдан оселилася на острові Тайвань, назвавши острів Китайською Республікою на Тайвані. Пекін наполягає на "принципі одного Китаю", згідно з яким не можна одночасно визнавати і КНР, і Китайську Республіку на Тайвані. Водночас у багатьох великих державах є неофіційні культурні та економічні офіси Тайбея.

Напередодні в МЗС КНР розкритикували підписаний минулої п'ятниці американським президентом Джо Байденом оборонний бюджет США на 2023 рік, і висловили думку, що у відповідному документі містяться негативні положення щодо Тайваню, які порушують принцип "одного Китаю".

Теги: #китай #тайвань #навчання

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