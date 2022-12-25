Кулеба подякував держсекретарю США Блінкену за мобілізацію підтримки України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував державному секретарю США Ентоні Блінкену за роботу з мобілізації підтримки України у 2022 році.

"Дякую, секретарю Блінкен, за ці добрі слова і вашу невпинну роботу з мобілізації підтримки України цього року. Для мене було честю бачити вас як спеціального гостя на конференції послів України 2022 року. Щасливого Різдва вашій родині та всім американцям", - написав Кулеба. у мікроблозі Твіттер.

Раніше Блінкен повідомив у своєму Твіттер, що "поспілкувався з усіма послами України під час їхньої щорічної конференції".

"Моє послання їм було простим: де б ви не працювали над зміцненням підтримки суверенітету, територіальної незалежності та демократії України, у вас є партнер у Сполучених Штатах. Розраховуйте на нас", - написав Блінкен.