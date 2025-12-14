Інтерфакс-Україна
Події
19:26 14.12.2025

Зеленський подякував Макрону за підтримку України на тлі перемовин щодо завершення війни

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність французькому колезі Еммануелю Макрону за підтримку України на тлі перемовин з американськими делегатами в Берліні.

"Дякую за вашу підтримку, Еммануелю. Я був радий поговорити з вами сьогодні перед моєю зустріччю з посланцями президента Трампа", - написав Зеленський в соцмережі Х в неділю.

За словами президента, він тісно координує свої дії та працює разом з президентом Франції Макроном заради спільної безпеки.

Макрон, в свою чергу, запевнив Зеленського у своїй підтримці.

"Я щойно розмовляв з президентом @ZelenskyyUa. Американці, європейці та українці прагнуть лише миру. Поки Росія продовжує свою агресивну війну, Україна стоїть непохитною", - написав він в соцмережі Х.

За словами Макрона, Франція є і залишатиметься поруч з Україною, щоб побудувати міцний і тривалий мир, який може гарантувати безпеку та суверенітет України, а також Європи, у довгостроковій перспективі.

"Я дякую всім українським, європейським та американським переговірникам, мобілізованим для досягнення цієї мети", - підсумував французький лідер.

 

 

Теги: #макрон #вдячність #зеленський

