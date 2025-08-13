Зеленський: Сподіваюсь, що сьогодні ми стали ближчими до закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу за організацію "розмови Європи і США" і висловив сподівання, що "ми стали ближчими до закінчення війни".

"Вдячний канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу за те, що прийняв сьогоднішній наш особливий формат – розмову Європи та Сполучених Штатів. Завжди важливо мати скоординовані позиції та допомагати одне одному в русі до справжнього миру. Ми всі у Європі однаково сприймаємо ключові принципи, які можуть гарантувати європейцям гідність і безпеку. Конструктивно співпрацюємо зі Сполученими Штатами. Готуємо спільні кроки", - написав він у телеграм у середу.

"Сподіваюсь, що сьогодні ми стали ближчими до закінчення війни та побудови гарантовано мирного майбутнього", - йдеться у дописі.