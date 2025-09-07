20:38 07.09.2025
Зеленський подякував міжнародним лідерам за підтримку України на тлі масованої атаки РФ
Президент Володимир Зеленський подякував міжнародним лідерам за підтримку України на тлі масованої російської атаки.
Серед лідерів – президент Франції Еммануель Макрон, премєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, уряд Хорватії, міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, президент Литви Гітанас Наусєда, премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін тощо.