20:38 07.09.2025

Зеленський подякував міжнародним лідерам за підтримку України на тлі масованої атаки РФ

Президент Володимир Зеленський подякував міжнародним лідерам за підтримку України на тлі масованої російської атаки.

Серед лідерів – президент Франції Еммануель Макрон, премєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, уряд Хорватії, міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, президент Литви Гітанас Наусєда, премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін тощо.

21:19 07.09.2025
Зеленський анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" наступного тижня

21:16 07.09.2025
Зеленський: Україна має наростити виробництво дронів-перехоплювачів до рівня масованих атак РФ у 300-400 "шахедів"

20:39 07.09.2025
Зеленський: Важливо, щоб заяви лідерів, держав, інституцій були продовжені сильними санкціями і тарифами проти Росії

14:23 07.09.2025
Зеленський і Макрон скоординували дипломатичні зусилля для відповіді на ескалацію з боку РФ

12:44 07.09.2025
Зеленський привітав воїнів ГУР із Днем воєнної розвідки

10:23 07.09.2025
Зеленський: розраховуємо на реалізацію всіх домовленостей із посилення нашої ППО.

21:40 06.09.2025
Озброєння Сил оборони на 60% - українського виробництва

21:19 06.09.2025
Зеленський анонсував тиждень активної взаємодії з партнерами України

07:30 06.09.2025
Зеленський відхилив пропозицію Путіна щодо свого візиту до Москви

21:17 05.09.2025
Зеленський відвідав зруйнований ракетами американський завод Flex у Мукачеві

Зеленський анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" наступного тижня

Зеленський: Україна має наростити виробництво дронів-перехоплювачів до рівня масованих атак РФ у 300-400 "шахедів"

Келлог: Удар РФ не сигналізує про їхній намір завершити війну дипломатичним шляхом

Зеленський: Важливо, щоб заяви лідерів, держав, інституцій були продовжені сильними санкціями і тарифами проти Росії

Трамп готовий до "другого етапу" санкцій проти РФ

Петиція до Кабміну про гідний рівень оплати праці педагогам набрала 25 тис. голосів

Робота з ліквідації наслідків ворожої атаки в Києві продовжиться зранку понеділка, двоє загиблих та 20 постраждалих

Унаслідок ворожого мінометного обстрілу Куп’янська поранено 6-річну дитину

У Харкові внаслідок зіткнення мотоциклістів постраждали троє пішоходів

Келлог: Удар РФ не сигналізує про їхній намір завершити війну дипломатичним шляхом

Наступного тижня відбудеться технологічна ставка: розглянуть ракетні програми та виробництво дронів – Умєров

На Полтавщині відновили електропостачання, відсутнє через ворожу атаку

Трамп готовий до "другого етапу" санкцій проти РФ

Кошта закликав партнерів продовжувати зміцнювати Україну на тлі ескалації РФ

Смертельна ДТП на Харківському шосе в Києві: двоє загиблих, троє постраждалих – поліція

