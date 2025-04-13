Зеленський подякував лідерам за підтримку України, але наголосив на відсутності достатнього тиску на РФ

Президент України Володимир Зеленський подякував європейським лідерам за підтримку України на тлі балістичного удару по Сумам і водночас наголосив на відсутності достатнього тиску на Росію.

"Сьогодні багато лідерів держав, дипломатів, багато звичайних людей з великим серцем висловили свої співчуття Україні, українцям. Засудили російський удар. Вже є заяви лідерів і голів урядів, Франції, Британії, Німеччини, Данії, Фінляндії, Польщі, очільників Євросоюзу, держави Балтії, Литва, Латвія, Естонія", - сказав він у вечірньому відеозверненні.

Президент подякував прем'єр-міністру Хорватії Андрею Пленковичу та Болгарії Росену Желязкову, президентці Молдови Майї Санду, прем'єр-міністру Нідерландів Діку Схоофу, президенту Словаччини Петеру Пеллегріні та прем'єр-міністру Швеції Ульфу Крістерссону.

"Я впевнений, буде підтримка інших багатьох лідерів. Я хотів би подякувати кожному і кожній, хто пам'ятає, що війни закінчуються, коли про злочини війни не забувають. І коли на агресора тиснуть достатньо. Саме цього зараз немає", - підкреслив Зеленський.