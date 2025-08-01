Сибіга подякував партнерам України за підтримку на тлі нічної атаки РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував ізраїльському колезі Гідеону Саару та високому представнику Європейського союзу Каї Каллас за засудження РФ через її нічну атаку по Києву та підтримку України.

"Дякуємо за вашу солідарність, шановний колего. Ми цінуємо це. Ваш нещодавній візит до Києва став віхою в наших двосторонніх відносинах. Я з нетерпінням чекаю на нашу подальшу співпрацю", - написав Сибіга в соцмережі Х в ніч на суботу.

Каллас зазначила, що російські удари по українських містах є розбещеними, спрямованими на вбивство мирних жителів. "Прапори приспущені на знак оплакування жертв. Більше зброї для України та жорсткіші санкції проти Росії – це найшвидший спосіб припинити війну. Швидке отримання більшої кількості засобів протиповітряної оборони для України є нашим пріоритетом", - написала вона в соцмережі Х.

Сибіга подякував їй за підтримку.

"Дякуємо, Кайо! Ми цінуємо принципову позицію ЄС, а також вашу особисту участь і підтримку. Зміцнення України та посилення тиску на Росію є важливими способами покласти край цьому терору", - написав Сибіга.

Джерела: https://x.com/andrii_sybiha/status/1951366881689862455

https://x.com/andrii_sybiha/status/1951367007838019955