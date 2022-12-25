"Укртрансбезпека" спростувала повідомлення про збій у системі "Шлях"

Державна служба України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") повідомляє, що інформація про збій у роботі інформаційної системи "Шлях" не відповідає дійсності.

"Система "Шлях" та всі сервіси, у тому числі заявка на перетин кордону "18 - 60", а також доступ Державної прикордонної служби України до Системи "Шлях" працює у штатному режимі", - йдеться у повідомленні відомства.

В "Укртрансбезпеці" зазначили, що жодних збоїв системи чи обмеження доступу до її сервісів не відбувалося.

Як повідомлялося, 24 грудня, низка інтернет-ресурсів поширила інформацію про збій роботи системи "Шлях", що спричинило збільшення черги на українсько-польському кордоні.

Раніше в суботу про збої в системі "Шлях" як одну з причин черг на кордоні, повідомила Держприкордонслужба.