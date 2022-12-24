Відновлено рух поїздів "червоною гілкою" київського метро
Рух поїздів "червоною гілкою" київського метрополітену після падіння раніше на рейки пасажира наразі відновили, повідомила пресслужба КП "Метрополітен".
"Рух потягів червоною лінією метро відновлено", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначають, що метрополітен запрацював у звичайному режимі після падіння пасажира на коліях на станції "Лісова".
Як повідомлялося, у київському метрополітені рух поїздів "червоною лінією" здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Дарниця".