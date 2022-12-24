Події

14:08 24.12.2022

На кордоні з Польщею збільшилися черги, оформлення вантажівок і автобусів призупинялося - Держприкордонслужба

2 хв читати
На кордоні з Польщею збільшилися черги, оформлення вантажівок і автобусів призупинялося - Держприкордонслужба

Черги на кордоні з усіма західними сусідами України збільшилися в суботу через збої в роботі інформаційної системи "Шлях", повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

"На жаль, збої в роботі інформаційних систем, зокрема системи "Шлях", адмініструванням якої займається Державна служба України з безпеки на транспорті, стали причиною збільшення черг на кордоні з усіма сусідніми країнами. Під час вирішення представниками Укртрансбезпеки цієї проблеми тимчасово не здійснювалося оформлення водіїв вантажівок і автобусів, які прямували через кордон", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Держприкордонслужбі зазначили, що за останню добу через західні кордони України пропущено понад 107 тисяч осіб, зокрема через кордон з Польщею – 68,5 тисяч осіб, що є найвищим показником з березня, коли українці були змушені евакуюватися через початок збройного вторгнення.

Наразі у напрямку виїзду до Польщі спостерігаються черги від 100 до 200 легкових автомобілів у пунктах пропуску "Краковець", "Рава-Руська" та "Устилуг". У чергах на в'їзд в Україну перебувають від 90 до 180 легкових автомобілів на пунктах пропуску "Краковець", "Шегині" та "Устилуг".

"Щодо пасажирських автобусів, які очікують на оформлення на виїзд до Польщі, ситуація така: до 10 автобусів перед "Равою-Руською" і "Грушевом", біля "Краковця" і "Шегині" – по 11. Порівняно з попередньою добою черги з пасажирських автобусів на виїзд з України зменшилися місцями утричі", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Держприкордонслужбі рекомендують враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через відключення електроенергії.

Теги: #польща #кордон #черги

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:11 23.12.2022
Молдова спростила правила в'їзду до країни для українців

Молдова спростила правила в'їзду до країни для українців

19:38 22.12.2022
Переговори Дуди і Зеленського тривали дві години

Переговори Дуди і Зеленського тривали дві години

10:24 22.12.2022
Система Patriot в Україні зміцнить безпеку не лише українців, а й поляків – міністр оборони Польщі

Система Patriot в Україні зміцнить безпеку не лише українців, а й поляків – міністр оборони Польщі

16:27 21.12.2022
Залужний обговорив із начальником Генштабу ЗС Польщі ситуацію в регіоні та подякував за допомогу

Залужний обговорив із начальником Генштабу ЗС Польщі ситуацію в регіоні та подякував за допомогу

12:42 20.12.2022
Заступника глави ДСНС України відсторонено від роботи через вибух "подарунка" польському генералові Шимчику, також порушено кримінальну справу - МВС Польщі

Заступника глави ДСНС України відсторонено від роботи через вибух "подарунка" польському генералові Шимчику, також порушено кримінальну справу - МВС Польщі

15:15 19.12.2022
Глава МВС Польщі: Найближчим часом відбудеться зустріч із Монатирським, який висловив готовність приїхати у зв'язку із ситуацією навколо "подарунка з України"

Глава МВС Польщі: Найближчим часом відбудеться зустріч із Монатирським, який висловив готовність приїхати у зв'язку із ситуацією навколо "подарунка з України"

17:31 15.12.2022
Подарунок з України вибухнув у польській поліції, один правоохоронець у лікарні

Подарунок з України вибухнув у польській поліції, один правоохоронець у лікарні

12:39 15.12.2022
Рух транспорту на під'їздах до пунктів пропуску через держкордон у Львівській та Волинській областях сповільнено через снігопад

Рух транспорту на під'їздах до пунктів пропуску через держкордон у Львівській та Волинській областях сповільнено через снігопад

07:28 15.12.2022
Польща визнала Росію державою-спонсором тероризму

Польща визнала Росію державою-спонсором тероризму

15:37 14.12.2022
"Укрпошта" доставила з Польщі 150 тонн посилок за 2 місяці, оновлені тарифи на експортні відправлення почнуть працювати з 2023 р.

"Укрпошта" доставила з Польщі 150 тонн посилок за 2 місяці, оновлені тарифи на експортні відправлення почнуть працювати з 2023 р.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До 68 людей зросла кількість постраждалих від російського ранкового обстрілу в суботу в центрі Херсона

У Херсоні в результаті обстрілу РФ загинули 10 людей, 55 поранено

Український народ не чекає на диво, оскільки творить його сам

Іран поки що відмовляє РФ у поставках балістичних ракет, але продав 1,7 тис. "шахедів" - Буданов

Херсон обстріляли вранці з "Градів", семеро людей загинули, ще 58 постраждали - заступник керівника ОП Тимошенко

ОСТАННЄ

Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до 14 одиниць

До 68 людей зросла кількість постраждалих від російського ранкового обстрілу в суботу в центрі Херсона

Ситуацію з електропостачанням у столичних районах Оболонь, Куренівка та Борщагівка покращено

Російські окупанти продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права, обстрілюючи цивільні об'єкти

У Херсоні в результаті обстрілу РФ загинули 10 людей, 55 поранено

Зеленський ухвалив рішення РНБО про проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту

Відновлено рух поїздів "червоною гілкою" київського метро

Український народ не чекає на диво, оскільки творить його сам

Порошенко та бійці 10-ї ОГШБр привітали українців з Різдвом

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Сирський став почесним громадянином Харківської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА