На кордоні з Польщею збільшилися черги, оформлення вантажівок і автобусів призупинялося - Держприкордонслужба

Черги на кордоні з усіма західними сусідами України збільшилися в суботу через збої в роботі інформаційної системи "Шлях", повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

"На жаль, збої в роботі інформаційних систем, зокрема системи "Шлях", адмініструванням якої займається Державна служба України з безпеки на транспорті, стали причиною збільшення черг на кордоні з усіма сусідніми країнами. Під час вирішення представниками Укртрансбезпеки цієї проблеми тимчасово не здійснювалося оформлення водіїв вантажівок і автобусів, які прямували через кордон", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Держприкордонслужбі зазначили, що за останню добу через західні кордони України пропущено понад 107 тисяч осіб, зокрема через кордон з Польщею – 68,5 тисяч осіб, що є найвищим показником з березня, коли українці були змушені евакуюватися через початок збройного вторгнення.

Наразі у напрямку виїзду до Польщі спостерігаються черги від 100 до 200 легкових автомобілів у пунктах пропуску "Краковець", "Рава-Руська" та "Устилуг". У чергах на в'їзд в Україну перебувають від 90 до 180 легкових автомобілів на пунктах пропуску "Краковець", "Шегині" та "Устилуг".

"Щодо пасажирських автобусів, які очікують на оформлення на виїзд до Польщі, ситуація така: до 10 автобусів перед "Равою-Руською" і "Грушевом", біля "Краковця" і "Шегині" – по 11. Порівняно з попередньою добою черги з пасажирських автобусів на виїзд з України зменшилися місцями утричі", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Держприкордонслужбі рекомендують враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через відключення електроенергії.