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20:20 23.12.2022

Зеленський заявив про підготовку модернізації дипслужби та активізацію української дипломатії за кількома напрямами

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Зеленський заявив про підготовку модернізації дипслужби та активізацію української дипломатії за кількома напрямами

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні заявив про підготовку модернізації дипломатичної служби та активізацію української дипломатії за декількома напрямами.

"Провів сьогодні важливу щорічну нараду з послами України – весь дипломатичний корпус нашої держави отримав завдання наступного року. Ми готуємо активізацію української дипломатії за декількома напрямами", - заявив Зеленський.

Зокрема, першим, за його словами, є посилення позицій України у країнах Африки, Латинської Америки, Азії та Тихоокеанського регіону.

"Країни, в яких наш вплив поки що менший, ніж нам необхідно з точки зору національної безпеки України та інтересів нашого народу. Насамперед, це країни Африки та інших частин Глобального Півдня – Латинської Америки, азіатських країн, Тихоокеанського регіону. Це колосальний економічний потенціал, а також це значні дипломатичні можливості. Наприклад, під час голосувань у Генасамблеї ООН за резолюції, які захищають нашу територіальну цілісність та міжнародне право. Підсилюватимемо позиції України", - сказав він.

Другим аспектом для української дипломатії є нарощування співпраці з українськими традиційними партнерами, щоб наступний рік був вирішальним у війні та Україна досягла всіх своїх цілей.

Зеленський також заявив про підготовку модернізації дипломатичної служби.

 

 

 

Теги: #модернізація #зеленський #дипломатія

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