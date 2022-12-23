Естонія відправляє в Україну дрони та зимову форму

Естонія надішле Україні черговий пакет військової допомоги, що містить переважно безпілотники, засоби індивідуального захисту та зимову форму.

Як повідомляють балтійські ЗМІ, таке рішення днями ухвалив уряд Естонії.

"Україна, як і раніше, потребує нашої допомоги та підтримки у протистоянні російській агресії. Наш пакет допомоги цього разу відповідає запитам про допомогу, отриманим від України, а також двостороннім угодам між силами оборони та Кайтселійт з їхніми партнерами в Україні", - заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Раніше Естонія передала Україні протитанкові ракети Javelin, гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв'язку, медикаменти, засоби індивідуального захисту і тактичні продовольчі набори.