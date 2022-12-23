Пентагон може почати навчати українських військових управлінню ЗРК Patriot у США

Міністерство оборони Сполучених Штатів розглядає можливість навчання українських військових експлуатації зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot на військовій базі у США, повідомляє Politico з посиланням на обізнані джерела.

За даними співрозмовників видання, Пентагон обговорює питання, чи слід проводити повний цикл навчання на території США або лише його частину.

Очікується, що потрібно кілька місяців, щоб навчити українців управлінню ЗРК Patriot.

Як зазначив один із чиновників, мало б сенс провести навчання у США у Форт-Сіллі (штат Оклахома), де перебуває більшість інструкторів і складних тренажерів.

Він також додав, що проведення тренінгу в Європі здійсненне, але пов'язане з великими логістичними труднощами.

Видання зазначає, що до цього жодне навчання українських військових не проводилось у США.

Президент США Джо Байден напередодні оголосив про виділення близько $2 млрд на допомогу Україні. У рамках цього пакета США нададуть Україні ЗРК Patriot, а також проведуть навчання українських військовослужбовців для управління цією системою.