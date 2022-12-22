Сенат США ухвалив поправку до проєкту бюджету, що дозволяє вилучати активи російських олігархів для їхньої передачі Україні

Сенат США у четвер ухвалив поправку до законопроєкту про фінансування уряду, яка дозволяє вилучати активи російських олігархів для їх передачі Україні, повідомляє CNN.

Наголошується, що поправку сенатора-республіканця Ліндсі Грема було підтримано більшістю сенаторів на сьогоднішньому засіданні.

"Ця поправка дозволить міністерству юстиції через державного секретаря переказувати доходи від заарештованих активів олігарха чи інших підсанкційних організацій народу України", - наголосив Грем.

За його словами, ухвалення зазначеної поправки буде "посланням від Бога для багатостраждального народу України, полегшенням для американських платників податків і поганим днем для російських олігархів".