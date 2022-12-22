Події

20:58 22.12.2022

Сенат США ухвалив поправку до проєкту бюджету, що дозволяє вилучати активи російських олігархів для їхньої передачі Україні

1 хв читати
Сенат США ухвалив поправку до проєкту бюджету, що дозволяє вилучати активи російських олігархів для їхньої передачі Україні

Сенат США у четвер ухвалив поправку до законопроєкту про фінансування уряду, яка дозволяє вилучати активи російських олігархів для їх передачі Україні, повідомляє CNN.

Наголошується, що поправку сенатора-республіканця Ліндсі Грема було підтримано більшістю сенаторів на сьогоднішньому засіданні.

"Ця поправка дозволить міністерству юстиції через державного секретаря переказувати доходи від заарештованих активів олігарха чи інших підсанкційних організацій народу України", - наголосив Грем.

За його словами, ухвалення зазначеної поправки буде "посланням від Бога для багатостраждального народу України, полегшенням для американських платників податків і поганим днем для російських олігархів".

 

 

 

Теги: #рф #сша #конгрес #активи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:53 22.12.2022
АМКУ оштрафував виробника чаю Greenfield, TESS і кави Jardin та "Жокей" на 80 млн грн за приховування зв'язків із РФ

АМКУ оштрафував виробника чаю Greenfield, TESS і кави Jardin та "Жокей" на 80 млн грн за приховування зв'язків із РФ

19:28 22.12.2022
Співробітника розвідки Німеччини затримано за підозрою у шпигунстві на користь РФ

Співробітника розвідки Німеччини затримано за підозрою у шпигунстві на користь РФ

18:35 22.12.2022
Зеленський везе зі США домовленості на допомогу енергетикам

Зеленський везе зі США домовленості на допомогу енергетикам

18:25 22.12.2022
Зеленський везе з Вашингтону рішення, яких очікували Сили оборони

Зеленський везе з Вашингтону рішення, яких очікували Сили оборони

15:57 22.12.2022
Пелосі: Зеленський надихнув нас своїм посланням про єдність і стійкість перед агресією РФ

Пелосі: Зеленський надихнув нас своїм посланням про єдність і стійкість перед агресією РФ

15:18 22.12.2022
Зеленський обговорив із представниками Сенату США війну та майбутню перемогу демократії над автократією – Єрмак

Зеленський обговорив із представниками Сенату США війну та майбутню перемогу демократії над автократією – Єрмак

09:05 22.12.2022
Понад 100 тис. одиниць о/с втратила РФ в Україні – Генштаб ЗСУ

Понад 100 тис. одиниць о/с втратила РФ в Україні – Генштаб ЗСУ

07:23 22.12.2022
Резніков про новий пакет військової допомоги для ЗСУ: Це боротьба за життя

Резніков про новий пакет військової допомоги для ЗСУ: Це боротьба за життя

03:45 22.12.2022
Український народ продовжує надихати світ – Байден на зустрічі із Зеленським

Український народ продовжує надихати світ – Байден на зустрічі із Зеленським

03:43 22.12.2022
Кулеба з Вашингтону: ні про що не хвилюйтеся, тільки вперед, лише до перемоги

Кулеба з Вашингтону: ні про що не хвилюйтеся, тільки вперед, лише до перемоги

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський привітав дипломатів зі святом

Зеленський подякував усім, хто приєднується до акції "LightUpUkraine": Така підтримка – надзвичайно важлива для нас

Зеленський везе з Вашингтону рішення, яких очікували Сили оборони

Сенат США ухвалив закон про правосуддя для жертв воєнних злочинів, який дозволяє притягати до відповідальності громадян інших країн

Після проведення відкритого конкурсу до кінця березня 2023 року буде призначено нового директора НАБУ – Меморандум з МВФ

ОСТАННЄ

Данія передає $43 млн до фонду закупівлі зброї для України

Зеленський привітав дипломатів зі святом

Україна доправила 25 тис. тонн зерна до Лівії

Вітрогенерація України у 2022 р. через війну додала в потужності в 10 разів менше за прогнозоване

Окупанти завдали ракетного удару по околиці Харкова, постраждалих немає

Переговори Дуди і Зеленського тривали дві години

Окупанти готуються до проведення т. зв. евакуації у низці населених пунктів на тимчасово окупованих територіях

Зеленський подякував усім, хто приєднується до акції "LightUpUkraine": Така підтримка – надзвичайно важлива для нас

Окупанти обстріляли Куп'янськ, постраждали чотири співробітники райлікарні

У Руській Лозовій ексгумовано тіла матері та сина, які загинули від обстрілу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА