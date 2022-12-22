Події

19:20 22.12.2022

Окупанти готуються до проведення т. зв. евакуації у низці населених пунктів на тимчасово окупованих територіях

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Російські окупанти виконують підготовку до примусової "евакуації" жителів м. Василівки та прилеглих до нього населених пунктів Запорізької області, а також міст Каховки та Нової Каховки на Херсонщині, повідомляє Центр національного спротиву України.

"Ворог виконує підготовку до примусової евакуації жителів міста Василівки та прилеглих населених пунктів Василівського району Запорізької області. Аналогічні дії відбуваються і на лівобережній Херсонській області, де готуються до евакуації жителів Каховки та Нової Каховки", - йдеться у повідомленні.

У ньому зазначається, що для обґрунтування необхідності т. зв. евакуації загарбники спочатку припиняють роботу соціальних установ та посилюють обстріли, щоб зробити життя місцевих нестерпним.

"Після чого оголошують спочатку добровільну, а згодом примусову евакуацію", - підсумували в центрі.

Теги: #евакуація #підготовка #окупанти

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