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11:44 22.12.2022

МВС України: Хорватія спрямує майже EUR3 млн на придбання машин для розмінування

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Хорватія планує спрямувати майже EUR3 млн на придбання для України машин для розмінування деокупованих територій, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України на сайті відомства.

За інформацією МВС, про це йшлося на зустрічі заступника міністра внутрішніх справ України Мері Акопян із послом Хорватії в Україні Аніцею Джамич.

"Ми вдячні за рішучу і послідовну не лише політичну солідарність Хорватської Республіки з нашою державою, а й воєнно-технічну та гуманітарну підтримку. Окрема вдячність вашій країні за прихисток та турботу, які вдалося забезпечити для українських громадян, котрі вимушено залишили територію рідної держави. Ми знаємо, що Хорватія надала в час воєнної агресії Росії тимчасовий захист для 19 тисяч громадян України", - сказала Акопян.

Також вона зазначила, що Україна потребує партнерської допомоги у протистоянні викликам після ворожого обстрілу критичної інфраструктури.

Ще один безпековий виклик, як наголосила заступник міністра, пов'язаний із розмінуванням деокупованих територій.

Як зазначено в повідомленні МВС, посол запевнила в готовності хорватської сторони сприяти Україні в процесах гуманітарного розмінування звільнених територій шляхом надання для ДСНС спеціалізованих машин механічного розмінування та іншого піротехнічного обладнання.

"З цією метою хорватська сторона планує спрямувати майже EUR3 млн на придбання для потреб України розмінувальних машин", - йдеться в повідомленні міністерства.

Теги: #україна #хорватія #розмінування

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