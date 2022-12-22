Російська ядерна риторика є спробою заспокоїти внутрішню аудиторію та залякати західну – ISW

Заяви президента РФ Володимира Путіна та міністра оборони РФ Сергія Шойгу про підвищену ядерну готовність, найімовірніше, спрямовані на те, щоб заспокоїти внутрішню націоналістичну аудиторію та залякати західну, і не є показником зростання готовності Росії застосувати ядерну зброю, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 21 грудня.

"Подібні заяви вкрай малоймовірно відображають зростання готовності Росії застосувати ядерну зброю. Кремль регулярно використовує ядерну риторику, щоб продемонструвати силу ультраправій російській спільноті, яка звинувачує Міністерство оборони Росії в нездатності зробити досить агресивні кроки для підтримання війни в Україні і зажадати від Заходу скоротити свою "ескалацію" надання допомоги Україні та вести переговори на російських умовах", - вважають експерти.

Путін і Шойгу також і далі підтримують інформаційну операцію Кремля, спрямовану на те, щоб змусити Захід підштовхнути Україну до переговорів на умовах Росії. Зокрема, Шойгу заявив у своєму виступі, що Кремль завжди відкритий для проведення конструктивних, мирних переговорів. Путін і Шойгу, ймовірно, підтвердили максималістські цілі Росії в той час, коли українські офіційні особи обговорюють можливість відновлення великомасштабного наступу Росії взимку 2023 року, а на Заході лунають голоси, які закликають Україну розпочати переговори з Москвою, щоб чинити додатковий тиск на Україну і змусити її вести переговори на російських умовах.

З цією ж метою було повторно озвучено цілі вторгнення: визнання незаконно анексованих територій, зміна українського уряду під приводом "денацифікації", контроль над політичним і соціальним режимом України та надання Заходом бажаних "гарантій безпеки" Росії.

Повторення цілей, зазначають аналітики, вказує на те, що Кремль вирішує прийняти жертви війни і намагається рухатися до перемоги.

"Путін, ймовірно, вважає, що, якщо він зменшить масштаб свого максималістського набору цілей або визначить дрібніші короткострокові завдання, він спричинить велике невдоволення і широкої російської громадськості, і ультранаціоналістичної провоєнної спільноти за те, що вв'язує Росію в дорогу війну в гонитві за досягненням мети, що недостатньо винагороджує. Кремль, імовірно, продовжить повторювати максималістські цілі, оскільки він вимагає від російської громадськості подальших жертв для підтримання військових дій, чи то шляхом створення нових сил, нав'язуванням довгострокових економічних наслідків міжнародних санкцій, стягненням з народу коштів на відновлення потужної російської армії або змушуючи російський народ продовжувати миритися з тяжкими втратами в Україні", - зазначено у звіті.

У рамках цього ж наративу також було зроблено заяви про заплановані реформи в російських збройних силах, зокрема про значне збільшення їхньої чисельності. Водночас, на думку аналітиків, малоймовірно, що Кремль сформує такі великі сили у термін, актуальний для війни Росії з Україною.

Кремль може сформувати великі збройні сили, які зможуть становити нову і серйозну загрозу для НАТО, якщо Путін вирішить докорінно змінити розподіл стратегічних ресурсів Росії в довгостроковій перспективі. Хоча Росія навряд чи реформуватиме великі дивізії, продовжуючи вторгнення в Україну, військові поразки Росії в Україні можуть переконати Путіна змінити розподіл російських стратегічних ресурсів для російських збройних сил. Путін може вирішити перерозподілити російські державні кошти у такий спосіб, щоб Кремль міг сформувати великі збройні сили на шкоду економічному зростанню та споживчому комфорту, як це робив СРСР. Такий курс дій потребуватиме ресурсів та часу, але є можливим, вважають експерти.

"Кремль, імовірно, вважає, що зможе добитися від України тим більшої кількості превентивних поступок, що більш максимальними є заявлені ним цілі війни, тоді як готує те, що представляє як ще одну великомасштабну наступальну операцію. Спроби Кремля змусити Україну до переговорів або випереджальних поступок дедалі більше відриваються від реальності поля бою в Україні, де українські сили зберігають ініціативу", - наголошується у звіті.

Зазначено також, що Путін значно активізував свої зусилля щодо примирення з критично налаштованими радикальними прибічниками війни за останні 48 годин. Зокрема, він визнав, що російські війська зіткнулися з проблемами, пов'язаними з мобілізацією, нестачею безпілотників, нового обладнання та зв'язку, і доручив Міноборони РФ "бути уважними" до всієї критики і "дослухатися до тих, хто не замовчує наявних проблем", зазначивши, що з такими критиками міністерство перебуватиме у постійному діалозі. Крім того, 20 грудня було створено робочу групу, яка опікуватиметься питаннями мобілізації та надаватиме соціально-правову підтримку учасникам війни в Україні.

"Путін, імовірно, прагне запобігти подальшій критиці та відновити контроль над внутрішнім наративом на підтримку затяжної війни", - вважають аналітики.

Імовірно, критично налаштовані до влади військові блогери будуть використані Кремлем як нова "одомашнена опозиція". Кремль навряд чи переслідуватиме російських військових блогерів через свій намір продовжувати цю війну і, ймовірно, натомість намагається запровадити культуру самоцензури у спільноті.

Здатність Путіна підтримувати свій наратив на підтримку війни вразлива через його нездатність виконати свої максималістські цілі та обіцянки у довгостроковій перспективі. Путін і Шойгу запевнили колегію, що Росія здобуде уроки з помилок, і пообіцяли внести низку змін для усунення проблем під час військових дій. Росія, однак, навряд чи зможе ефективно усунути фундаментальні недоліки своєї військової структури — точно не за якийсь короткий період часу, — і ця невдача, найімовірніше, викличе пожвавлення критики. Путіну також потрібно буде продовжувати знімати з себе провину за невиконання таких обіцянок, не підриваючи водночас довіри до Міноборони та збройних сил в очах населення Росії.