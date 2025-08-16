Інтерфакс-Україна
Путін розглядає можливу угоду з контролю над ядерною зброєю з США - ЗМІ

Контроль над ядерною зброєю може стати сферою швидкого досягнення домовленостей для президентів РФ та США під час їхньої зустрічі, повідомляє Financial Times з посиланням на старшого політичного аналітика.

Путін, за даними видання, прагнув підняти це питання у розмові з Дональдом Трампом у своїх заявах у четвер.

Москва призупинила свою участь у договорі "Новий Старт" у 2023 році, на що Вашингтон відповів аналогічними заходами. Діюча на сьогодні угода між США та Росією має завершити термін дії у лютому 2026 року.

"Єдине, що мене турбує, це те, що Путін намагатиметься відволікти Трампа та всіх інших від України за допомогою "яскравого об’єкта" у вигляді контролю над ядерною зброєю", — зазначила Роуз Готтемоллер, колишній головний переговорник США щодо договору "Новий Старт".

За її словами, для успіху саміту важливий суттєвий прогрес у питанні України, незалежно від інших пропозицій.

Джерело:https://www.ft.com/content/c676f264-00f8-4565-a461-86ccf7e3127e

