Директор Палацу культури у Боровій під час окупації складав списки української літератури для її знищення

Поліцейські під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч.1 ст.111-1 КК України) 33-річному мешканцю смт Борова.

"У смт Борова місцевий житель, обіймаючи посаду директора Палацу культури, агітував підлеглих підтримувати нову владу. Крім того, колаборант закликав співробітників до співпраці з окупаційною адміністрацією, складав списки української літератури для її списання та знищення", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними досудового слідства, чоловік також брав активну участь у підготовці до проведення Дня прапора РФ.