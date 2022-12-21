Байден наказав доправити ще $1 млрд на військову допомогу Україні

Президент США Джо Байден у середу віддав розпорядження держсекретареві Ентоні Блінкену простежити за витрачанням ще $1 млрд, спрямованих на військову допомогу Україні.

"Я уповноважую держсекретаря (...) розпоряджатися $1 млрд, що виділяється на предмети військового постачання та надання послуг Міноборони, а також на військове навчання та тренування для допомоги Україні", - цитуються слова президента у заяві Білого дому.

Напередодні у Білому домі повідомляли, що Байден у середу оголосить про виділення близько $2 млрд на допомогу Україні. В рамках цього пакета США нададуть Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, а також проведуть навчання українських військовослужбовців використанню цієї системи.