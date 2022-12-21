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19:05 21.12.2022

Уряд Грузії закупив 25 потужних генераторів для України, вони готові до відправки

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Уряд Грузії закупив 25 потужних генераторів для України, вони готові до відправки

Уряд Грузії закупив для України 25 потужних (від 150 до 500 кВт) генераторів загальною вартістю понад 1.4 млн ларі, у середу відбулася церемонія їхнього завантаження для подальшого відправлення в Україну, повідомляє українське посольство в Грузії.

"21 грудня 2022 року тимчасово повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов разом із заступником міністра економіки та сталого розвитку Грузії Ромео Мікаутадзе взяв участь у церемонії завантаження 25 потужних (від 150 до 500 кВт) генераторів електроенергії загальною вартістю понад 1.4 млн ларі, куплених урядом Грузії для подальшого відправлення в Україну", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що йдеться про генератори промислового призначення, які можна використовувати для забезпечення безперебійної роботи лікарень, теплових енергоцентралей та електростанцій, насосних агрегатів для постачання питної води та інших життєво важливих об'єктів.

"Посольство України в Грузії висловлює вдячність уряду Грузії та особисто прем'єр-міністру Грузії Іраклію Гарібашвілі, віцепрем'єр міністру, міністру економіки та сталого розвитку Грузії Левану Давіташвілі, а також усім співробітникам органів виконавчої влади Грузії, які долучилися до благодійної справи допомоги тисячам мирних людей Україні", - наголосили у диппредставництві.

Там додали, що завдяки допомозі та підтримці друзів і союзників, зокрема з братньої Грузії, Україна виграє цю битву зі "світовим злом – російським фашизмом".

"Жодні крилаті або балістичні ракети, ударні БПЛА і дрони-камікадзе, які майже щодня запускають військові злочинці путінської росії по житлових будинках і електростанціях, не здатні поставити народ України на коліна, а лише зміцнюють нашу наснагу повної і безповоротної перемоги", - підсумували у посольстві.

 

 

 

Теги: #україна #грузія #генератори

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