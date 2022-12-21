Події

18:31 21.12.2022

Три поїзди УЗ затримуються через негоду та ДТП

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Три поїзди УЗ затримуються через негоду та ДТП

Три поїзди міжнародного сполучення "Укрзалізниці" (УЗ) рухаються із затримкою у більш ніж дві години через складні погодні умови, повідомив керівник з комунікацій УЗ Олександр Шевченко.

За його інформацією, найбільше затримується поїзд №706 Перемишль – Київ – 4 год 23 хв через очікування пересадки українських пасажирів із Праги, оскільки з огляду на зледеніння колії та контактної мережі в Чехії потяги було затримано.

Крім того, затримуються потяги №31 Запоріжжя – Перемишль та №34 Будапешт – Мукачеве: перший – через зіткнення з автомобілем, що порушив правила переїзду колії, другий – через складні погодні умови в Угорщині.

Теги: #транспорт #укрзалізниця #поїзди #затримка

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