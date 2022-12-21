Візит Зеленського до Бахмуту перешкодив спробам представити Путіна військовим лідером - ISW

Візит президента України Володимира Зеленського до фронтового м. Бахмуту Донецької області на 300-й день війни підриває інформаційну операцію Кремля, спрямовану на те, щоб представити президента РФ Володимира Путіна як залученого у війну лідера, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 20 грудня.

"У свою чергу Путін провів церемонію нагородження на найвищому рівні, на якій він відзначив російських окупаційних і кремлівських чиновників... Рішення Путіна нагородити членів його оточення, які навіть не брали безпосередньої участі у бойових діях, на відміну від візиту Зеленського поблизу лінії фронту до Бахмуту, викликало деяку критику з боку російських націоналістів", - ідеться у повідомленні.

При цьому ватажок російської приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин оприлюднив серію відеороликів, у яких стверджується, що він сам прибув на передову біля Бахмуту, щоб нібито поговорити із Зеленським про контроль над територіями у цьому районі. "Пригожин продовжує зображувати із себе видного політичного та військового діяча в Росії… Поява Пригожина на передовій іще більше послаблює уявлення Путіна про себе як про лідера воєнного часу, оскільки Путін навіть не відвідував окупованих Росією територій, не кажучи вже про те, щоб наближатися до лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

Аналітики також наголошують на посиленні спроб Пригожина легалізувати свою ПВК у РФ. "Пригожин намагається позбавити "Вагнера" від тавра найманства і натомість знову представити групу як законне військове формування в Росії, що підтримує російські національні інтереси", - повідомляють в ISW.

При цьому Кремль, імовірно, продовжить спроби подати Путіна та Міністерство оборони РФ як ефективних лідерів після щорічного засідання колегії Міноборони РФ 21 грудня. "Путін, імовірно, проведе більше, ніж зазвичай, засідання колегії Міноборони Росії, щоб представити російські збройні сили як організовану і грізну бойову силу та продемонструвати, що його контроль над цією силою залишається незаперечним, попри її явні військові невдачі під час вторгнення в Україну", - пишуть аналітики.

У вівторок російські війська вели обмежені контратаки на лінії Сватове-Кременна на Луганщині, продовжували наступальні дії в районі Бахмуту та Авдіївки Донецької області, а також розширюють оборонні укріплення на лівому березі Дніпра в Херсонській області. В ISW повідомляють, що офіційний представник Кремля ухилився від відповіді на запитання, пов'язані із заявою одного з офіцерів Московської області від 17 грудня про те, що російська влада продовжує термін служби солдатам-строковикам.

"Президент Росії Володимир Путін зажадав від російських спецслужб активізувати зусилля щодо протидії проукраїнській партизанській діяльності", - повідомляється у зведенні.