Таліби заборонили афганським жінкам навчатися в університетах

Рух "Талібан", який контролює Афганістан, впровадив заборону на навчання в університетах жінок, повідомляє Associated Press (AP) із посиланням на представника талібів.

Агентство зазначає, що рішення ухвалили після засідання уряду талібів.

У листі офіційного представника міністерства вищої освіти Зіауллаха Хашмі йдеться, що приватним і державним університетам потрібно запровадити заборону якнайшвидше і поінформувати владу, щойно вона набуде чинності в тому чи іншому навчальному закладі.

AP нагадує, що спочатку таліби обіцяли встановити більш помірну форму правління, а також забезпечити дотримання прав жінок і меншин. Однак згодом вони заборонили дівчаткам ходити до середньої та старшої школи, обмежили доступ жінкам до більшості професій і розпорядилися, щоб у громадських місцях вони носили одяг, що покривав їх з голови до ніг. Більше того, жінкам заборонено ходити до парків і спортзалів.

Рух "Талібан" захопив Афганістан у серпні минулого року і сформував свій уряд, який називається Ісламським Еміратом Афганістан. Це друге захоплення влади в Афганістані талібами після вересня 1996 року. Тоді уряд талібів було офіційно визнано трьома державами: Пакистаном, Саудівською Аравією та ОАЕ. У вересні – листопаді 2001 року таліби втратили контроль над країною під час антитерористичної операції міжнародних коаліційних сил, очолюваних США.

Після того, як таліби прийшли до влади, в країні ліквідували міністерство у справах жінок, а замість нього заснували міністерство заохочення чесноти та запобігання пороку.