Події

07:07 21.12.2022

Таліби заборонили афганським жінкам навчатися в університетах

2 хв читати
Таліби заборонили афганським жінкам навчатися в університетах

Рух "Талібан", який контролює Афганістан, впровадив заборону на навчання в університетах жінок, повідомляє Associated Press (AP) із посиланням на представника талібів.

Агентство зазначає, що рішення ухвалили після засідання уряду талібів.

У листі офіційного представника міністерства вищої освіти Зіауллаха Хашмі йдеться, що приватним і державним університетам потрібно запровадити заборону якнайшвидше і поінформувати владу, щойно вона набуде чинності в тому чи іншому навчальному закладі.

AP нагадує, що спочатку таліби обіцяли встановити більш помірну форму правління, а також забезпечити дотримання прав жінок і меншин. Однак згодом вони заборонили дівчаткам ходити до середньої та старшої школи, обмежили доступ жінкам до більшості професій і розпорядилися, щоб у громадських місцях вони носили одяг, що покривав їх з голови до ніг. Більше того, жінкам заборонено ходити до парків і спортзалів.

Рух "Талібан" захопив Афганістан у серпні минулого року і сформував свій уряд, який називається Ісламським Еміратом Афганістан. Це друге захоплення влади в Афганістані талібами після вересня 1996 року. Тоді уряд талібів було офіційно визнано трьома державами: Пакистаном, Саудівською Аравією та ОАЕ. У вересні – листопаді 2001 року таліби втратили контроль над країною під час антитерористичної операції міжнародних коаліційних сил, очолюваних США.

Після того, як таліби прийшли до влади, в країні ліквідували міністерство у справах жінок, а замість нього заснували міністерство заохочення чесноти та запобігання пороку.

 

 

Теги: #навчання #афганістан #заборона #жінки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:38 16.12.2022
Пентагон має намір активізувати навчання українських військових цієї зими

Пентагон має намір активізувати навчання українських військових цієї зими

19:28 12.12.2022
Російські окупанти розпочали мобілізацію жінок

Російські окупанти розпочали мобілізацію жінок

20:02 05.12.2022
В Угорщині не проходитимуть тренування українських солдатів

В Угорщині не проходитимуть тренування українських солдатів

09:18 02.12.2022
Уряд України внесе законопроєкт про неможливість діяльності в Україні афілійованих із Росією релігійних організацій

Уряд України внесе законопроєкт про неможливість діяльності в Україні афілійованих із Росією релігійних організацій

19:13 26.11.2022
Програми навчання для українських військових в Естонії триватимуть

Програми навчання для українських військових в Естонії триватимуть

17:30 25.11.2022
Уряд забороняє експорт паливної деревини – Шмигаль

Уряд забороняє експорт паливної деревини – Шмигаль

14:09 25.11.2022
З 28 листопада навчання в школах розпочинатиметься і завершуватиметься у світловий проміжок дня

З 28 листопада навчання в школах розпочинатиметься і завершуватиметься у світловий проміжок дня

05:13 25.11.2022
Хорватія прийняла рішення щодо навчання української армії

Хорватія прийняла рішення щодо навчання української армії

11:08 24.11.2022
Канадські військові фахівці розпочали навчання українських саперів у Польщі - міністр оборони

Канадські військові фахівці розпочали навчання українських саперів у Польщі - міністр оборони

20:40 15.11.2022
Навчальні заклади Київщини до кінця тижня переведені на дистанційне навчання

Навчальні заклади Київщини до кінця тижня переведені на дистанційне навчання

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили в Україні вже понад 3 тис. танків та 99,7 тис. військових – Генштаб ЗСУ

Байден оголосить про новий пакет допомоги Україні на $2 млрд, що передбачає батарею ЗРК Patriot - Білий дім

Зеленський обговорить у США з Байденом обороноздатність України, а також виступить у Конгресі

Зеленський назвав цей тиждень важливим для того, щоб пройти зиму і наступний рік

Синод УПЦ (МП) закликав Зеленського розблокувати діяльність релігійних організацій, які потрапили під санкції РНБО, та "забезпечити право на свободу совісті"

ОСТАННЄ

Колишнього боксера, якого обвинувачують в умисному вбивстві, засуджено на десять років позбавлення волі - прокуратура

РФ передала Білорусі системи ППО С-400 - ISW

Візит Зеленського до Бахмуту перешкодив спробам представити Путіна військовим лідером - ISW

У багатоповерхівці у центрі Харкова стався вибух побутової електробатареї, ніхто не постраждав - ДСНС

Окупанти втратили в Україні вже понад 3 тис. танків та 99,7 тис. військових – Генштаб ЗСУ

Байден оголосить про новий пакет допомоги Україні на $2 млрд, що передбачає батарею ЗРК Patriot - Білий дім

Шмигаль та мер французького Гавра обговорили відновлення українських регіонів

Зеленський обговорить у США з Байденом обороноздатність України, а також виступить у Конгресі

У результаті обстрілів на Донеччині загинуло дві людини, вісім поранено

АМКУ оштрафував дві компанії на 92 млн грн за змову на тендері з реконструкції стадіону в Рівному

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА