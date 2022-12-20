Україна готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування РФ у Раді Безпеки ООН – Кулеба

Україна наразі готується до офіційних кроків для доведення незаконного перебування РФ у Раді Безпеки ООН, що має запустити політичний процес щодо позбавлення Росії цього місця, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"РФ посідає місце постійного члена Ради Безпеки ООН без належних юридичних підстав для цього, і в результаті, відверто скажемо, шахрайської схеми, яка відбулася 31 рік тому. Україна наразі готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування РФ у Раді Безпеки ООН і запустять політичний процес, який має привести до позбавлення цього місця", - сказав він на онлайн-брифінгу у вівторок.

Міністр наголосив, що процес не буде простим, однак настав час для "розмови про узурпацію Росією місця в Раді Безпеки ООН".

"Настав час для відвертої, аргументованої розмови про узурпацію РФ місця в Раді Безпеки ООН та ООН у цілому", - наголосив він.

Також Кулеба додав, що "міжнародне право, а не інтриги та махінації на догоду РФ - ось на чому стоятиме Україна".