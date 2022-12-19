Трьом адвокатам повідомили про підозру у спробі підкупу полтавського судді

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру двом адвокатам та особі, яка позиціонувала себе як помічник адвоката, котрі намагалися підкупити суддю Полтавського апеляційного суду.

Як повідомляє НАБУ у телеграм-каналі у понеділок, громадянин звернувся до "помічника адвоката" по правову допомогу у зв'язку зі складанням на нього протоколу за керування автомобілем у нетверезому стані, але отримав пропозицію "вирішити питання" із суддею за "винагороду".

Однак це не вдалося, і суд визнав громадянина винним. Зазначені особи, у свою чергу, пообіцяли скасувати це рішення в апеляційному порядку за $1,8 тис. та залучили до скоєння злочину ще одного адвоката.