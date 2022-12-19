Глава МВС Польщі: Найближчим часом відбудеться зустріч із Монатирським, який висловив готовність приїхати у зв'язку із ситуацією навколо "подарунка з України"

Глава МВС України Денис Монастирський найближчим часом прибуде до Польщі для зустрічі зі своїм польським колегою через вибух "подарунка" генералу Ярославу Шимчику, повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

"У зв'язку із ситуацією навколо українського подарунку генералу Ярославу Шимчику, начальник МВС Денис Монастирський висловив готовність приїхати до Польщі і зустрітися зі мною. Зустріч відбудеться найближчим часом. При цьому, припиняючи спекуляції у ЗМІ, виключаю відставку головнокомандувача поліції Польщі", - написав Камінський у твіттері.

15 грудня Міністерство внутрішніх справ Польщі повідомило, що подарунок, який польський поліцейський отримав під час нещодавнього візиту до України, вибухнув в управлінні поліції у Варшаві, внаслідок чого командир та цивільний службовець зазнали поранень.

Польська сторона запросила українську сторону до відповідних роз'яснень.