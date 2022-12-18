Події

10:35 18.12.2022

Вночі окупанти обстріляли Нікополь, поранений чоловік

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Вночі окупанти обстріляли Нікополь, поранений чоловік

У ніч на неділю російські окупанти 5 разів обстріляли Нікопольську, Марганецьку та Красногригорівську громади, внаслідок у Нікополі був поранений чоловік, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Нікополі постраждав 59-річний чоловік. Медики надали допомогу - він залишився лікуватися вдома. У місті понівечені кілька приватних будинків, господарські будівлі та гімназія", - написав Резніченко в телеграм-каналі в неділю вранці.

У Марганецькій та Красногригорівській громадах постраждалих немає.

 

Теги: #дніпропетровщина #обстріл

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