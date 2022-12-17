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07:01 17.12.2022

Байден схвалив продовження фінансування уряду США до 23 грудня, запобігши "шатдауну"

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Байден схвалив продовження фінансування уряду США до 23 грудня, запобігши "шатдауну"

Президент США Джо Байден підписав документ про продовження фінансування уряду до 23 грудня 2022 року, що дозволяє уникнути припинення роботи федеральних органів влади після 16 грудня.

"16 грудня президент підписав закон, (...) який передбачає асигнування на 2023 фінансовий рік до 23 грудня 2022 року для продовження реалізації проєктів та діяльності федерального уряду", - йдеться у поширеному повідомленні Білого дому.

Це дасть законодавцям можливість продовжити узгодження фінальних деталей законопроєкту про бюджет на наступний фінрік і, ймовірно, ухвалити його до кінця грудня.

Раніше у п'ятницю сенат схвалив продовження фінансування уряду на один тиждень. До цього часу Палата представників Конгресу США також підтримала документ.

Раніше цього тижня американські законодавці, які беруть участь у двопартійних переговорах, змогли погодити основні положення законопроєкту про бюджет на наступний фінрік, загальний обсяг якого складає близько 1,7 трлн. Як сенату, так і конгресу необхідно ухвалити його до 23 грудня.

 

 

Теги: #сша #президент #уряд #фінансування

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